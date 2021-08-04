В Невинномысске ищут отправившихся в плавание по каналу детей

В Невинномысске ищут троих детей, отправившихся на надувной лодке в плавание по городскому каналу. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его словам, спасатели обнаружили судно, однако самих ребят рядом не было.

"Все это очень тревожно. Мы точно установим все обстоятельства. Но сейчас самое главное - найти всех живыми", – написал руководитель региона.

Владимиров также обратился к родителям с призывом быть внимательнее к своим детям и не оставлять их одних у воды.