Пассажирка самолета из Турции привлечена за дебош и курение на борту

Пассажирка самолета Бодрум-Москва, устроившая дебош на борту, привлечена к административной ответственности за мелкое хулиганство, рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

ЧП случилось накануне. В дежурную часть линейного управления МВД РФ в аэропорту Шереметьево поступил сигнал о том, что одна из пассажирок самолета, прилетевшего из Бодрума, вела себя неадекватно. "Прибывшие сотрудники транспортной полиции установили гражданку 1968 года рождения, которая, согласно показаниям бортпроводников, в полете кричала, выражалась нецензурной бранью, размахивала руками, на замечания не реагировала, после чего закурила сигарету", - цитирует сообщение ТАСС.

Правоохранители предложили пассажирке пройти в дежурную часть, однако из-за того, что у нее оказалась травмирована нога, к пункту таможенного контроля ей было подано инвалидное кресло. Вместо того, чтобы проследовать с полицейскими, женщина снова начала действовать неадекватно, кричать, махать руками и озвучивать нецензурно брань в адрес полицейских, игнорируя неоднократные требования правоохранителей прекратить дебош.

Поэтому к ней пришлось применить спецсредства - наручники, затем она была передана медикам. "По итогам разбирательства гражданка привлечена к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", - отметили в полиции.