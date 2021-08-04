Россия заключила с Южной Осетией соглашение о двойном гражданстве

Президент России Владимир Путин одобрил соглашение о двойном гражданстве между РФ и Южной Осетией.

"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства. Одобрить предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения, разрешив МИДу России вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в среду.

Документ подразумевает, что "граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны".

Военную службу лица с двойным гражданством должны проходить в той стране, где проживают постоянно на момент призыва.