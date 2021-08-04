Олимпиада в Токио: итоги двенадцатого дня
В столице Японии завершился двенадцатый день летних Олимпийских игр.
Российская сборная сегодня заработала одну награду.
Олимпийскими чемпионками стали синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко, ставшие лучшими в турнире среди дуэтов.
На данный момент в активе сборной РФ 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград, Россия находится на шестом месте в медальном зачете.
Лидирует Китай (32-22-16), в топ-3 входят также США (25-31-23) и Япония (21-7-12). На пятой и шестой строчке - Великобритания (15-18-15) и Австралия (15-4-17) соответственно.
Сегодня одной медалью пополнилась копилка грузинской сборной: тяжелоатлет Лаша Талахадзе (свыше 109 кг) выиграл золотую медаль, установив три мировых рекорда - в рывке, толчке и в сумме: 488 кг (223 + 265).
Две награды завоевали иранские спортсмены: Мохаммадреза Джераи взял "золото" в греко-римской борьбе (до 67 кг), а Али Давуди - "серебро" в тяжелой атлетике (свыше 109 кг).
Вестник Кавказа
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