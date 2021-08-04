Синоптики: на Ставрополье надвигается сильная гроза

В ближайшие часы в Ставропольском крае ухудшится погода, предупреждают синоптики.

"По данным Ставропольского Гидрометцентра, в период с 19-20 часов и до конца суток 4 августа, а также в течение суток 5 августа местами в Ставропольском крае ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20 м/с", - сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.

МЧС просит жителей не пользоваться электроприборами во время грозы, проверить ливневую канализацию в частных домах, воздержаться от поездок на личном транспорте.