Инфекционист рассказал, как правильно готовиться к вакцинации от коронавируса

Врач-инфекционист, педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в интервью Sputnik Узбекистан дал несколько советов о том, как правильно подготовиться к прививке от коронавируса.

По словам медика, при наличии хронических заболеваний, перед прививкой нужно посетить лечащего врача. Однако не стоит забывать, что в период эпидемии посещение медучреждений довольно опасно.

Также Тимаков посоветовал до вакцинации сдать анализ на биохимию, в том числе проверить уровень тромбоцитов в крови, чтобы исключить вероятность тромбоза. Можно провериться на антитела или сделать ПЦР-тест, чтобы узнать болели ли вы коронавирусом и как давно. Возможно, антитела уже есть и прививку можно отложить.

"Следите за своим самочувствием непосредственно накануне планируемой процедуры. Если чувствуете легкое недомогание, насморк или кашель, или перепады давления, лучше отложить прививку на день-два, когда состояние стабилизируется", - добавил врач.

Инфекционист посоветовал приходить на прививку в компании, чтобы, в случаев непредвиденной ситуации, рядом кто-то был. Также после укола лучше не спешить, посидеть спокойно 30 минут и оценить свое состояние.

Тимаков подчеркнул, что главная ошибка тех, кто сделал первый укол - потеря бдительности. Иммунитет еще не сформирован, а люди уже перестают носить маски соблюдать предосторожности.

Врач напомнил, что ни одна вакцина не дает стопроцентной защиты и гарантии, но помогает существенности снизить риск тяжелого течения болезни.