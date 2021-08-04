Подростковый конфликт вылился в поножовщину в Атырауской области
Тинейджеры устроили поножовщину в городе Эмба в Казахстане, об этом рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.
Ночью 3 августа в приемный покой городской больницы привезли 16-летнего подростка с ножевым ранением.
Правоохранители установили, что между юношей и его ровесником вспыхнула словесная перепалка, которая закончилась для одного из них ножевым ранением.
Ведется досудебное расследование по ст.106 Уголовного кодекса "Умышленное причинение тяжкого вреда", идет проверка.
Вестник Кавказа
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