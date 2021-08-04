В Дагестане дети стали вдвое чаще болеть коронавирусом

Роспотребнадзор Дагестана сообщил, что за месяц заболеваемость коронавирусом среди детей увеличилась почти в два раза.

"За последние 4 недели отмечается на 60% рост заболеваемости среди детей 7-14 лет, а также в два раза выросла заболеваемость среди детей до 1 года. Такие данные привел руководитель Роспотребнадзора республики Николай Павлов, выступая на заседании оперштаба", - передает пресс-служба главы Дагестана.

Отмечается, что источником инфекции в 70% являются близкие родственники, в 9% случаев - посещение свадеб.

За минувшие сутки в республике выявили 198 случаев коронавируса, общее число инфицированных в Дагестане составляет 24 315.