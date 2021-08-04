Источник сообщил о взрыве газа в жилом доме на Ставрополье
По предварительным данным, в пятиэтажном жилом доме в городе Благодарный на Ставрополье произошел "сильный хлопок" газовоздушной смеси, об этом рассказал информированный источник.
"Жильцы эвакуированы", - цитирует его "Интерфакс".
Источник уточнил, что в результате пострадавших нет.
В ГУ МЧС по краю заявили "о происшествии" в городе Благодарном, в результате, по данным ведомства, на первом этаже пятиэтажного жилого дома оказались повреждены три окна и одна дверь между комнатами в квартире.
"Эвакуировано 17 человек, в том числе трое детей. В результате происшествия погибших и пострадавших нет", - отметили спасатели, указав, что "разрушений жилого дома нет".
Вестник Кавказа
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