Источник сообщил о взрыве газа в жилом доме на Ставрополье

По предварительным данным, в пятиэтажном жилом доме в городе Благодарный на Ставрополье произошел "сильный хлопок" газовоздушной смеси, об этом рассказал информированный источник.

"Жильцы эвакуированы", - цитирует его "Интерфакс".

Источник уточнил, что в результате пострадавших нет.

В ГУ МЧС по краю заявили "о происшествии" в городе Благодарном, в результате, по данным ведомства, на первом этаже пятиэтажного жилого дома оказались повреждены три окна и одна дверь между комнатами в квартире.

"Эвакуировано 17 человек, в том числе трое детей. В результате происшествия погибших и пострадавших нет", - отметили спасатели, указав, что "разрушений жилого дома нет".