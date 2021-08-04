В Россию везли 20 тонн санкционных яблок из Польши

Таможенники в Смоленской области пресекли незаконный ввоз более 20 тонн яблок из Польши, являющихся санкционным продуктом.

"Двадцать тонн польских яблок задержали смоленские таможенники в рамках работы мобильных групп в Руднянском районе Смоленской области. Санкционная продукция была обнаружена в остановленном таможенниками грузовом автомобиле, следовавшем из Чехии", - сообщили в пресс-службе ФТС РФ, пишет РИА Новости.

По документам, грузовик должен был вести в Москву пиво.

Досмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса показал, что в грузовике находился не указанный в документах товар. Оказалось, что в автомобиле везли свежие польские яблоки, а не чешское пиво. На упаковке указана страна происхождения – Польша, уточнили таможенники.

Автомобиль с грузом задержан, перевозчику грозит штраф до 300 тыс рублей.