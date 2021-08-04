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Россия начала арендовать Байконур до 2050 года

Россия начала арендовать Байконур до 2050 года

Вступили в силу изменения в российско-казахстанский договор аренды космодрома Байконур, следует из соответствующего протокола, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Комплекс "Байконур" передается в аренду до 2050 года", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, договор был подписан в 1994 году, изначально Байконур передавался РФ в аренду на 20 лет. Затем, в 2004 году, срок аренды был продлен до прошлого года.

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Вестник Кавказа

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