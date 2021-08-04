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Стало известно имя первого кандидата на пост президента Узбекистана

Стало известно имя первого кандидата на пост президента Узбекистана

В Узбекистане выдвинута первая кандидатура на пост президента республики - кандидат от Экологической партии Нарзулло Обломуродов.

Президентские выборы в Узбекистане пройдут 28 октября, кандидатов могут выдвигать только политические партии.

В пресс-службе Экологической партии Узбекистана сообщили, что решение о выдвижении Обломуродова принято на внеочередном пленуме Центрального совета партии.

Для участия в выборах кандидаты должны собрать подписи минимум 1% населения.

На прошлых выборах, прошедших в республике в декабре 2016 года победил кандидат от партии «Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана» Шавкат Мирзиёев.

Помимо вышеназванных партий, в стране ведущими политическими партиями являются «Миллий тикланиш», «Адолат» и Народно-демократическая партия Узбекистана.

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Вестник Кавказа

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