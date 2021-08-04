"Единое нацдвижение" подало заявку на участие в муниципальных выборах

Наиболее крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" подала заявку в ЦИК для регистрации на участие в муниципальных выборах. Об этом рассказал представитель ЕНД Георгий Хведелиани.

"Мы принимаем участие в очень важных выборах, которые должны стать референдумом по поводу того, как должна продолжаться жизнь в стране", - цитирует его Sputnik Грузия.

Кроме "Нацдвижения", заявку на регистрацию направила также "Европейская Грузия".

Напомним, 2 октября жители Грузии выберут мэров и депутатов местных совещательных органов - сакребуло.