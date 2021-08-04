В ЕС одобрили и купили 200 млн доз американской вакцины Novavax

Еврокомиссия одобрила использование в Европе вакцины от коронавируса американской компании Novavax, ожидается поставка 200 млн доз препарата.

"Еврокомиссия одобрила применение в ЕС седьмой вакцины - Novavax. Это расширяет наш портфель вакцин и включает в него новую технологическую платформу, демонстрирующую обнадеживающие клинические результаты", - сообщила в среду еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в Twitter.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что утвержден "новый контракт на 200 млн доз вакцины Novavax, которая уже успешно испытана против новых штаммов коронавируса".

В Великобритании также намерены закупить 60 млн доз вакцины Novavax.