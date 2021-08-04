Названо имя министра высокотехнологичной промышленности Армении

Президент Армении Армен Саркисян назначил главу министерства высокотехнологичной промышленности. Соответствующий указ он подписал сегодня.

Согласно документу, ведомство возглавил Ваагн Хачатрян.

Новый министр ранее входил в экономическую команду первого президента Левона Тер-Петросяна, несколько лет работал его советником по экономическим вопросам. Когда в Армении сменился глава государства, Хачатрян остался активным членом команды, соавтором экономических программ партии Тер-Петросяна - Армянского национального конгресса.

В 1992-1996 годах Хачатрян был мэром Еревана, в 1995-1999 - депутатом армянского парламента. В 2019 году его назначили членом совета директоров "Армэкономбанка".