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Названо имя министра высокотехнологичной промышленности Армении

Названо имя министра высокотехнологичной промышленности Армении

Президент Армении Армен Саркисян назначил главу министерства высокотехнологичной промышленности. Соответствующий указ он подписал сегодня.

Согласно документу, ведомство возглавил Ваагн Хачатрян.

Новый министр ранее входил в экономическую команду первого президента Левона Тер-Петросяна, несколько лет работал его советником по экономическим вопросам. Когда в Армении сменился глава государства, Хачатрян остался активным членом команды, соавтором экономических программ партии Тер-Петросяна - Армянского национального конгресса.

В 1992-1996 годах Хачатрян был мэром Еревана, в 1995-1999 - депутатом армянского парламента. В 2019 году его назначили членом совета директоров "Армэкономбанка".

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Вестник Кавказа

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