Синоптики прогнозируют непогоду в Казахстане в конце недели

Казгидромет составил прогноз погоды на 5-7 августа.

По данным синоптиков, во второй половине недели в Казахстане, особенно в северных регионах республики, ожидаются дожди с грозами и градом, шквал и ослабление жары. Такая погода будет вызвана циклоном из районов Новой Земли и его атмосферных фронтов.

На западе Казахстана днем плюс 27-35, ночью - 15-25, на севере воздух прогреется в дневные часы до 23-30 градусов, по ночам 10-20 тепла. На востоке и в центральных районах республики по ночам до конца недели плюс 10-20, днем ожидается плюс 25-35. На юге и юго-востоке сохранится жара, осадков не ожидается, местами возможна пыльная буря. Днем температура воздуха составит 32-42 градуса, по ночам тепло - 20-28 градусов.

В четверг на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами, сухая погода сохранится только в южных районах.

В Нур-Султане 5 августа днем плюс 28-30 градусов, ночью - 14-16.

В Алматы днем жарко, плюс 32-34, в ночные часы до плюс 21-23.

В Шымкенте также сохраняется жара, днем воздух прогреется до 37-39 градусов, ночью будет около 21-23.