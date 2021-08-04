ВС Армении обстреляли Кельбаджар

Армянские подразделения обстреляли азербайджанские позиции в Кельбаджарском районе, такое сообщение опубликовано на сайте Минобороны АР.

В нем говорится, что сегодня в 14:50 (13:50 мск) подразделения ВС Армении с позиций на территории села Азизли Басаркечярского района осуществили обстрел из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Еллидже Кельбаджарского района.

"Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет", - отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что в данный момент ситуация в этом направлении стабильна, азербайджанские подразделения держат под контролем оперативную обстановку.