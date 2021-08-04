В турецкой больнице остаются шесть россиян, пострадавших в ДТП в Анталье

В Ростуризме сообщили, что лечение в больнице в Турции продолжают получать шестеро пострадавших в аварии с автобусом российских туристов.

"Согласно последним данным, в больнице остаются шестеро пострадавших россиян, всем им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме", - уточнили в ведомстве.

Все россияне находятся в медучреждении в городе Анталья. Один госпитализирован в общую палату, трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще двое были выписаны накануне, но им потребовалось дополнительное стационарное лечение.

ДТП произошло 2 августа в районе Манавгата недалеко от Сиде. В автобусе находились 22 человека, трое погибли.