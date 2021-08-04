В ВОЗ считают, что необходимо ввести мораторий на ревакцинацию от COVID-19 до сентября

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в среду, что на ревакцинацию от коронавируса нужно наложить временный мораторий, чтобы иметь возможность быстрее вакцинировать больше людей.

"Мы призываем всех, у кого есть влияние, олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе, поддержать наш призыв на мораторий для дополнительных доз вакцин как минимум до конца сентября", - сказал глава ВОЗ на пресс-конференции.

В организации считают, что этот мораторий необходимо будет продлить и далее. В мире наблюдается глобальное неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса, в бедных странах вакцинацией охвачено минимальное количество людей, при этом в богатых странах, где есть вакцина и ее производство, уже говорят о ревакцинации.

В ВОЗ призывают к сентябрю привить от коронавируса как минимум 10% населения каждой страны.