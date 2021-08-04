Китай и Россия: друзья или соперники?

9-13 августа в Китае пройдут российско-китайские военные учения "Запад/Взаимодействие-2021". В них поучаствуют 10 тысяч военных, различные типы авиации, вооружения и ТС.Это не первые совместные маневры КНР и России. До этого в разных частях России проходили учения ”Восток-2018”, ”Центр -2019” и ”Кавказ- 2020” в разных регионах России. Китай и Россия – стратегические партнеры. В условиях давления со стороны Запада, США и НАТО две страны видят друг в друге опору. Однако для полноты картины нужно принимать во внимание, что КНР развивается семимильными шагами вблизи российских границ, и ответ на вопрос – "а что с этим делать" у России быть должен.