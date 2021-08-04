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В МИД Армении назначен пресс-секретарь

МИД РА
МИД РА

Бывший советник вице-премьера Армении Тиграна Авиняна Ваан Унанян стал пресс-секретарем министерства иностранных дел страны, такое сообщение опубликовано на странице ведомства в Facebook.

"Решением временно исполняющего обязанности министра иностранных дел Армении Армена Григоряна Ваан Унанян назначен пресс-секретарем МИД", - сказано в нем.

Напомним, что Унанян был снят с поста советника Авиняна 2 августа. Перед этим он работал пресс-секретарем офиса вице-премьера.

Глава МИД Армении пока не назначен, в данный момент министерством руководит врио, первый замминистра Армен Григорян.

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