В МИД Армении назначен пресс-секретарь
Бывший советник вице-премьера Армении Тиграна Авиняна Ваан Унанян стал пресс-секретарем министерства иностранных дел страны, такое сообщение опубликовано на странице ведомства в Facebook.
"Решением временно исполняющего обязанности министра иностранных дел Армении Армена Григоряна Ваан Унанян назначен пресс-секретарем МИД", - сказано в нем.
Напомним, что Унанян был снят с поста советника Авиняна 2 августа. Перед этим он работал пресс-секретарем офиса вице-премьера.
Глава МИД Армении пока не назначен, в данный момент министерством руководит врио, первый замминистра Армен Григорян.
Вестник Кавказа
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