В МИД Армении назначен пресс-секретарь

Бывший советник вице-премьера Армении Тиграна Авиняна Ваан Унанян стал пресс-секретарем министерства иностранных дел страны, такое сообщение опубликовано на странице ведомства в Facebook.

"Решением временно исполняющего обязанности министра иностранных дел Армении Армена Григоряна Ваан Унанян назначен пресс-секретарем МИД", - сказано в нем.

Напомним, что Унанян был снят с поста советника Авиняна 2 августа. Перед этим он работал пресс-секретарем офиса вице-премьера.

Глава МИД Армении пока не назначен, в данный момент министерством руководит врио, первый замминистра Армен Григорян.