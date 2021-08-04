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Крымские дорожники завершили ремонт трассы между Черноморским и Евпаторией

Крымские дорожники завершили ремонт трассы между Черноморским и Евпаторией

Крымские дорожные службы отчитались о завершении ремонтных работ на автодороге Черноморское – Евпатория, - сообщило в своем аккаунте в соцсети Facebook министерство транспорта региона.

"Дорожники выполнили работы по фрезерованию, устройству выравнивающего, нижнего и верхнего слоев покрытия. Завершены работы по установке бортового камня, укреплению обочин, восстановлению площадок под автобусные остановки и другое", - сообщили в Минтрансе.

Работы выполнялись в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", всего отремонтировано 67 км дороги, - говорится в сообщении.

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Вестник Кавказа

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