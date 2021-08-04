Жителям Москвы и центральной России пообещали дождливый август

В середине августа погода в центральной части России начнет постепенно переходить на осенний режим. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он также отметил, что в первой половине августа в центре России температурный режим будет выше климатической нормы.

При этом метеоролог обратил внимание на то, что в августе в центральной части страны выпадет минимум в 1,5 раза больше положенных нормой осадков, передает ТАСС.