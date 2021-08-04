Крымские медики получили крупную партию "Спутника V"

Крым получил крупную партию антикоронавирусной вакцины "Спутник V", - сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

"Накануне мы получили в республику крупную партию вакцины в количестве 33 тысяч доз, которые сегодня будем выдавать в наши медицинские организации. Также в ближайшее время дополнительно еще ожидаем прибытие 22 тысяч доз", – добавил Остапенко, выразив надежду, что новые поставки смогут переломить ситуацию с заболеванием на полуострове, передает "АиФ-Крым".

Напомним, с начала прививочной кампании регион получил почти 560 тыс доз вакцины.