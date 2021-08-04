Ученые предсказали многомиллионное снижение рождаемости девочек по всему миру

В ближайшие 10 лет мире родится на 4,7 млн меньше девочек из-за практики абортов по половому признаку в странах, где предпочтение в потомстве отдается мальчикам. К такому выводу пришла международная группа исследователей, проанализировав данные о более чем 3 млрд рождений за последние полвека.

По словам ученых, аборты по половому признаку за 40 лет стали популярны в Юго-Восточной Европе, в Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии. Сосредоточив внимание на 12 странах, где соотношение мужчин и женщин увеличилось с 1970 года, и еще на 17 странах, где это соотношение может увеличиться из-за социальных или культурных тенденций, специалисты смоделировали два сценария. Согласно первому сценарию, который основывался на статистических данных, к 2030 году страны столкнутся с дефицитом 4,7 млн девочек. Во втором сценарии, основанном на наблюдениях за тенденцией и снижением рождаемости, эта цифра достигнет к 2100 году более чем 22 млн по всему миру.

Авторы исследования отмечают, что уменьшение рождаемости девочек может спровоцировать "брачный кризис" и привести к повышению уровня антисоциального поведения и насилия, что в конечном итоге повлияет на долгосрочную стабильность и устойчивое социальное развитие.

Ученые призвали к улучшению сбора данных о подобных практиках с целью их искоренения, а также потребовали обеспечить более широкие правовые рамки, чтобы достичь гендерного равенства, передает Esquire со ссылкой на агентство France 24.