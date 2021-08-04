Власти Кубани сохранят ограничения для туристов

Руководство Краснодарского края сохранит ограничения на заселение отдыхающих в отели и гостиницы региона, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

"Мне странно слышать возмущения и переживания о том, что из-за новых правил отели могут не дождаться своих туристов. Уж лучше пусть будет недобор в гостиницах, чем перебор в наших ковидных госпиталях и моргах", - сказал он, отвечая на жалобы представителей турбизнеса, которые заявили о снижении количества путешественников после ввода ограничений.

Далее Кондратьев отметил, что ограничения все же могут быть отменены, если эпидемиологическая ситуация улучшится и Роспотребнадзор даст соответствующие распоряжения, передает ТАСС со ссылкой на TourDom.