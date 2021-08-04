Ковидный госпиталь Туапсе полностью заполнен больными - СМИ

Пациенты полностью заполнили коронавирусный госпиталь в Туапсе, - сообщают "Туапсинские вести".

Районная больница, перепрофилированная под ковидный госпиталь, изначально была рассчитана на 200 коек, врачи вылечили в ней около 1200 пациентов.

"Был период, когда больных стало поступать все меньше, мы даже надеялись, что пик эпидемии пройден, и сократили количество коек сначала до 130, а потом до 100. Однако в июле начался очередной подъем заболеваемости, были развернуты резервные койки, и вот теперь у нас все они задействованы", - рассказал главный врач Туапсинского ковидного госпиталя, заслуженный врач РФ Александр Ефимов, передает "АиФ-Юг".

Движение больных происходит постоянно: на место выписывающихся поступают новые пациенты, и сейчас в госпиталь принимают только тяжелых больных с поражениями легких и определенными показателями сатурации, - отметил главврач, добавив: больных легкой и средней тяжести лечат амбулаторно.