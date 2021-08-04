Китай и Россия: друзья или соперники?

9-13 августа в Китае пройдут российско-китайские военные учения "Запад/Взаимодействие-2021". В них участвуют 10 тыс военных, различные типы авиации, вооружения и ТС. Это не первые совместные маневры КНР и России. До этого в разных частях России проходили учения ”Восток-2018”, ”Центр -2019” и ”Кавказ- 2020”.

Китай и Россия – стратегические партнеры. В условиях давления со стороны Запада, США и НАТО две страны видят друг в друге опору. Однако для полноты картины нужно принимать во внимание, что КНР развивается семимильными шагами вблизи российских границ, и ответ на вопрос "что с этим делать" у России должен быть.

Когда мы говорим о Китае, первыми в голову приходят деньги. И правильно. Ведь, по оценке британского центра экономических и деловых исследований, уже в 2028 году Китай обгонит Америку по уровню ВВП и станет ведущей экономикой в мире. По второму важному экономическому критерию – торговле – Китай уже мировой лидер, если не принимать во внимание Евросоюз как цельное надгосударственное образование. Обратите внимание на огромные финансовые потоки из Китая в США и Европу. В США китайцы экспортируют товаров на сумму около $480 млрд, в Европу - в районе $370.

Именно большие объемы экспорта из КНР в США вызвали в свое время дефицит торгового баланса в Штатах и именно поэтому бывший глава Белого дома Дональд Трамп наказывал Пекин пошлинами. Получая из КНР товаров на полтриллиона долларов, США поставляли китайцам продукции на менее $200 млрд. Эта тенденция настолько долгосрочная, что смена Трампа на Джо Байдена ничего не поменяла в политике Вашингтона. Пошлины до сих пор остаются в силе. Более того, Китай будет только усиливаться в торговле после того, как реализует свой мега-проект "Один пояс. Один путь".

Третий критерий могущества – капиталовложения. Китай, по данным ЮНКТАД, является вторым крупнейшим местом для иностранных инвестиций. Бизнесмены хотят вкладывать в Китай. В то же время сам Китай – второй самый крупный инвестор в мире, который вкладывает огромные суммы в экономику стран Азии, Африки, Европы и Латинской Америки. А это инструмент влияния. Говоря о деньгах, мы не можем забыть про китайскую валюту. В 2016 юань стал мировой резервной валютой. Мировая торговля идет теперь не только в долларах, евро и йенах, но и в юанях.

Бесспорным показателем силы Китая является население и армия. По количеству населения КНР сохраняет первое место, а по боевой мощи, согласно индексу Global Firepower (учитывает численность, вооружение, финансирование и другие факторы), Китай – третий после США и России. Китай уже начал строить военные базы за границей. Одна из таких находится в Джибути, через которую проходит 10% мировой торговли. В политическом смысле Китай входит в клуб великих держав за счет того, что обладает ядерным оружием и имеет постоянное место в Совете Безопасности ООН.

Суммируя все эти факты, можно понять, что Китай представляет собой мощную военную, экономическую и политическую машину. С одной стороны, сильный Китай России выгоден. С Пекином у Москвы хорошие отношения. После санкций Европы и США именно Китай стал альтернативным покупателем российских энергоносителей. В 2019 году мы открыли газопровод "Сила Сибири" из России в Китай. Богатый Китай – это и богатый клиент для продаж российского вооружения и нефтегаза, и потенциальный инвестор в нашу страну. Геополитические условия сейчас способствуют российско-китайской дружбе. Ведь США и НАТО рассматривают Китай и Россию как основные угрозы для себя. Поэтому Пекин и Москва создают альтернативные Западу политические организации, как БРИКС и ШОС, и на всякий случай проводят совместные военные учения.

С другой стороны, нужно понимать и то, что мощный и сильный Китай находится рядом. После Казахстана самая большая граница у России именно с Поднебесной – больше 4 тыс километров. Второй важный момент состоит в том, что наш благополучный сосед активно инвестировал в экономики стран Средней Азии. У Таджикистана и Киргизии, например, половина госдолга приходится на китайские банки. Мы можем говорить, что Киргизия, Таджикистан и Казахстан входят в военный и экономический союз с Россией, в ОДКБ и ЕАЭС, но крупный капитал быстро может поменять геополитическую ориентацию. Достаточно вспомнить Египет, который после прихода Анвара Садата переквалифицировался из друга СССР в друга США.

Не все страны Средней Азии входят в ОДКБ и ЕАЭС. Поэтому, если Китай заплатит больше, то Узбекистан и Туркменистан могут пойти на сближение именно с ним. Не стоит сбрасывать со счетов и геополитические факторы. В начале 70-х годов, во времена "холодной войны", коммунистический Китай, когда ему это оказалось выгодным, открывал свои врата Соединенным Штатам, а в 80-х активно поддерживал моджахедов в Афганистане против советских военных.

Что из этого следует? Несмотря на загруженность проблемами с Европой и США из-за Украины и Сирии, России не нужно забывать про дипломатию на китайском направлении. Китай уже сегодня представляет мощную силу на границах России. Конечно, общие противники в лице США и НАТО и ядерное оружие России сдерживают Китай от экспансии на север, в то же время, мы должны понимать, что имеем дело с цивилизацией, которая насчитывает не одну тысячу лет. Китайцы мыслят не годами, а столетиями. Для них Китай – центр Вселенной. Поэтому, если оставить все как есть, то Китай невоенными методами, экономическим путем будет постепенно проникать в Россию.

Чтобы обезопасить себя от этого, нужно сделать три вещи: Первое – развивать восточные регионы, поднимать их демографию, чтобы Сибирь не пустела. Второе – развивать собственную конкурентоспособную экономику, чтобы нас никто не смог скупить. Третье – не видеть в США и Европе вечных врагов, а создавать альянсы для баланса контактов с Китаем. Индия, с которой у России традиционно дружественные отношения – первый кандидат в этом списке.