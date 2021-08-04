Авария произошла на самой опасной дороге в Грузии, есть жертва
Один человек погиб и один пострадал в ДТП на 35 км дороги Пшавели-Абано-Омало, ведущей к высокогорному региону Тушети.
Стало известно, что автомобиль сорвался с большой высоты. "Водитель, житель Квемо Алвани, погиб на месте, а его пассажир - турист из Германии, получил телесные повреждения", - пишет Sputnik Грузия.
В настоящее время на месте ДТП находятся правоохранители и спасательные бригады. Дорога в Тушети считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и во всем мире.
Вестник Кавказа
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