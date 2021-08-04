Главная » Новости

Авария произошла на самой опасной дороге в Грузии, есть жертва

Авария произошла на самой опасной дороге в Грузии, есть жертва

Один человек погиб и один пострадал в ДТП на 35 км дороги Пшавели-Абано-Омало, ведущей к высокогорному региону Тушети.

Стало известно, что автомобиль сорвался с большой высоты. "Водитель, житель Квемо Алвани, погиб на месте, а его пассажир - турист из Германии, получил телесные повреждения", - пишет Sputnik Грузия.

В настоящее время на месте ДТП находятся правоохранители и спасательные бригады. Дорога в Тушети считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и во всем мире.

2605 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!