Саудовская Аравия подняла цены на поставки нефти в Азию

Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco, являющаяся крупнейшей компанией по добыче и запасам в мире, повысила поставочные цены на свою нефть для клиентов на азиатском рынке на сентябрь.

В частности, цена на сорт Arab Light повышена на 30 центов за баррель, а на Arab Super Light - на 60 центов за баррель, передает агентство Reuters.

Кроме того, Saudi Aramco подняла цены на сентябрьские поставки своей нефти в США на 10-20 центов за баррель.

При этом для покупателей в Европе цены, установленные относительно ICE Brent, снизились на 50-70 центов. Также относительно ICE Brent цены снизились и в Средиземноморье на 80-90 центов за баррель.