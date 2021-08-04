На Крым обрушатся ливни и ветер до 20 м/с

Спасатели ГУ МЧС по Крыму предупредили о прогнозируемых сильных ливнях и ветре до 20 м/с в ближайшие часы.

Уточняется, что есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. В этой связи туристам и местным жителям не рекомендуется выходить на набережные, в море и горнолесную местность.

Кроме того, в экстренном ведомстве предупредили о том, что в регионе объявлена чрезвычайная пожароопасность в центральных, южных, восточных, западных районах полуострова, а также в Севастополе 5-7 августа.