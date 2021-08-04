Россия и Узбекистан будут сотрудничать в области защиты прав детей

В среду, 4 августа, Россия и Узбекистан подписали в среду меморандум о взаимопонимании и взаимодействии в области защиты прав и интересов ребенка.

С российской стороны документ подписала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, со стороны Узбекистана - ее коллега Алия Юнусова.

По словам Кузнецовой, данный документ закладывает фундамент для развития двусторонних отношений в данной области. "Все, что касается детей, требует скорейших решений, профессиональных действий, которые делают невозможными различные бюрократические отговорки", - цитирует ее ТАСС.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка также отметила, что документ позволит решать конкретные проблемы конкретных детей.

Со своей стороны Алия Юнусова акцентировала внимание на том, что подписание меморандум было продиктовано необходимостью определения четких механизмов по решению вопросов проблемы защиты прав и интересов детей мигрантов.