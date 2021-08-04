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Когуашвили: готов покинуть пост главного тренера сборной РФ по греко-римской борьбе

Когуашвили: готов покинуть пост главного тренера сборной РФ по греко-римской борьбе

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили заявил о том, что судьбу его профессиональной карьеры должно определить руководство сборной.

По его словам, он готов как продолжить работу с командой в следующем олимпийском цикле, так и уйти с поста. Когуашвили возглавляет сборную России 16 лет.

"Отвечать за такую команду, как сборная России по греко-римской борьбе, - это большая ответственность. Если, оценив мою работу, руководство скажет, что я достоин продолжать, то я готов продолжать", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов после выступления команды на Олимпиаде в Токио.

Напомним, что российские борцы греко-римского стиля завоевали одну золотую и две бронзовые медали на Играх в Токио.

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Вестник Кавказа

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