Растет количество пострадавших в ДТП с автобусом в Москве

Растет число пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика в Москве, - сообщил источник в правоохранительных органах.

"Количество пострадавших увеличилось до 13 человек, и оно может вырасти", - цитирует собеседника ТАСС.

Детей до 16 лет среди пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, добавив: известно, что на момент аварии в рейсовом автобусе №750, следовавшего из Внуково в Саларьево, находилось более 30 человек.

В то же время в пресс-службе столичного департамента здравоохранения сообщили о 11 пострадавших: "В результате ДТП пострадали 11 человек, включая двоих детей. Пятеро пострадавших в состоянии средней степени тяжести и двое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в городские больницы", - сказали в пресс-службе.

Известно, что одного из пострадавших в больницу доставил вертолет. На борту его сопровождала авиамедицинская бригада Центра экстренной медицинской помощи, которая контролировала его состояние.

На месте аварии находится заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Николай Бутов. Надзорное ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой полицейскими по факту ДТП.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших.