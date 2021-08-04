Как Нурсултан Назарбаев стал лидером нации

30 лет назад, в 1991 году, прошли первые всенародные выборы президента Казахской ССР, в ходе которых абсолютную поддержку своих избирателей получил Нурсултан Назарбаев, после чего Верховный Совет провозгласил государственную независимость республики. О наиболее значимых этапах деятельности Назарбаева на президентском посту и после ухода с этой должности рассказывает политолог, член ассоциации АзИз Юрий Бочаров.

Википедия характеризует Назарбаева как рекордсмена по длительности пребывания у власти на постсоветском пространстве. Он возглавил республику 22 июня 1989 года как первый секретарь ЦК КП Казахстана, а покинул пост главы государства 19 марта 2019 года. Теперь он носит титул лидера нации — Елбасы.

Завидного для многих политиков долголетия Назарбаев достиг кропотливым трудом и умением работать с людьми. Выходец из села, окончивший только среднюю школу идет работать в металлургию, а оттуда - в партийные структуры. В то время, чтобы сменить трудовую профессию на политическую карьеру, надо было вкалывать круглосуточно, своим примером призывая людей на труд и на подвиги. Работа по партийной линии означала стопроцентную занятость, но позволила Назарбаеву стать в 44 года самым молодым руководителем правительства союзной республики.

Примером для современников могут служить его первые шаги на посту президента Республики Казахстан, после развала СССР. Тогда республика, входившая в клуб ядерных держав, добровольно вышла из него. При этом Назарбаев выдержал давление со стороны не только своих военных, но западных держав. В итоге, проведя сложнейшие переговоры с руководством США, он добился подписания на его условиях "Хартии о демократическом партнерстве", заключил соглашение об обмене технической информацией и сотрудничестве в области ядерной безопасности, соглашение о сотрудничестве в области науки и техники и многое другое. Решение о присоединении к Договору о нераспространении ядерного оружия с последующим демонтажем шахтных установок, ликвидацией МБР и вывозом из страны ядерных боеголовок стало шагом, открывшим Казахстану дорогу к построению государства.

Дальнейшая работа Назарбаева была посвящена выводу Республики Казахстан на новый уровень развития как в промышленности, так и в социальной сфере. Не секрет, что распад Союза привел практически к развалу многих отраслей промышленности стран СНГ, ряд из которых так и не восстановились до сегодняшнего дня. В то же время в Казахстане ВВП вырос в 15 раз, доходы населения в 9 раз в долларовом выражении, бедность сократилась в 10 раз.

В ответ на глобальный экономический кризис, начавшийся в 2008 году, Назарбаев инициировал экономическую политику "Нұрлы Жол". Программа антикризисных мероприятий была сконцентрирована на пяти направлениях: стабилизации финансового сектора; решении проблем на рынке недвижимости; поддержке малого и среднего бизнеса; стимулировании агропромышленного комплекса; реализации индустриальных и инфраструктурных проектов. Одной из важных задач антикризисной программы стала социальная защита населения.

Представленная в дальнейшем президентом стратегия "Казахстан-2030" стала программным документом по перспективному развитию республики, предполагающая ее экономический рост и базирующаяся на открытой рыночной экономике с высоким уровнем иностранных инвестиций и внутренних сбережений. Был создан Совет иностранных инвесторов, а для обеспечения макроэкономической стабильности - Национальный фонд Республики Казахстан за счет накопления части нефтяных доходов. Ставшие традиционными ежегодные послания президента народу Казахстана, всегда были четко аргументированы, что позволяло всем структурам управления иметь конкретные планы и ориентиры, а народу - понимание, куда и как движется вся страна. Казахстанская модель развития предполагает постепенное и уверенное развитие по глубоко продуманному курсу.

С момента вступления в должность президента Назарбаев проводил многовекторную внешнюю политику, развивая дружественные отношения со всеми странами, играющими существенную роль в мировой политике. За время его президентства Казахстан установил дипломатические отношения со 130 государствами. В рамках региональной интеграции Назарбаев делал ставку на возрождение торгово-экономических отношений между бывшими республиками СССР, сугубо экономический характер созданного Евразийского экономического союза. С момента обретения независимости Казахстан стал членом СНГ, ОЭС и ШОС, ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета евроатлантического партнерства, Тюркского совета и Организации исламского сотрудничества, программы НАТО "Партнерство во имя мира".

Казахстан не только принимал активное участие в деятельности международных организаций, но и председательствовал в некоторых из них. В 2010 году Казахстан председательствовал в ОБСЕ, в 2011 году — в Организации исламского сотрудничества. С первых дней активно участвовал в работе Шанхайской организации сотрудничества, а в 2010—2011 годах был ее председателем. Был непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 2017—2018 годах. В 2021 году председательство в Евразийском экономическом союзе переходит к Казахстану. Договор о создании ЕАЭС вступил в силу 1 января 2015 года. Организацию создали по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В 2015 году Фондом Нурсултана Назарбаева была организована международная дискуссионная площадка Astana Club, на которой ежегодно собираются политические деятели, дипломаты и эксперты аналитических центров США, России, Китая, стран Европы, Ближнего Востока и Азии с целью обсуждения глобальных тенденций и поиска решений проблем, оказывающих влияние на весь мир и евразийский регион. И все это благодаря Назарбаеву, с которым хотели работать и были вынуждены считаться многие.

Указ Назарбаева о сложении с себя полномочий президента с 20 марта 2019 года по собственному желанию, стал шоком для многих мировых политиков. Полномочия президента, согласно Конституции, перешли к председателю сената парламента страны Касым-Жомарту Токаеву, который принял присягу 20 марта на совместном заседании палат парламента Казахстана. Однако и после этого Назарбаев продолжает активно участвовать в жизни страны, используя свой опыт, знания и связи.