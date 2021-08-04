Кубанские коронавирусные ограничения напугали туристов

Спрос на отдых на Кубани в августе упал и продолжает сокращаться, а некоторые отели региона стали закрываться в разгар сезона из-за жестких коронавирусных ограничений, - сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Объем продаж туров на август упал больше чем в пять раз и он продолжает снижаться. Количество новых бронирований все меньше", - рассказала Ломидзе, отметив, что снижение спроса со стороны туристов началось в первые дни после объявления решения губернатора края о новых условиях въезда.

"Некоторые отели в августе, в разгар высокого сезона, на который приходилось больше 60% общего спроса, закрываются. Они договариваются с коллегами, переселяют всех туристов в один отель и как-то делят расходы. Пошло и столь ожидаемое снижение цен, на 20%, но это не спасет ситуацию", - поведала исполнительный директор АТОР.

Еще не поздно смягчить ограничения, которые ввела администрация Краснодарского края для того, чтобы восстановить спрос, просто нужно ввести разумную альтернативу, - добавила Майя Ломизде.

С ней согласна и пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина: "Власти региона утверждают, что оттока туристов из-за введенных ограничений нет, но сейчас эти заявления делаются на основе текущей ситуации: в регионе пока отдыхают туристы, заехавшие до 1 августа. После 10-х чисел августа ситуация может измениться. Туроператоры ожидают падения потока в августе не менее чем на 30%, а в сентябре – на 50% к 2019 году. Всего из-за новых правил заселения в отели край может за эти два месяца потерять не менее 1,6 млн туристов", - сообщила она, передает "Интерфакс".

Отели Краснодарского края, а вслед за ними и туроператоры оказались в неконкурентных условиях, так как в других странах и на других направлениях таких жестких ограничений нет, соответственно, туристы могут поехать туда.

"Сейчас и приморский, и горный кластеры Сочи продаются слабо. Продажи туров в августе уже отстают от показателей доковидного 2019 года на 44%. Турпоток перераспределился на Абхазию, Крым и частично Турцию. Сочинские отельеры пытаются предложить партнерам различные скидки, но они не помогают, так как причина падения спроса была не финансовой: люди просто не захотели вакцинироваться ради поездки в Краснодарский край и уж тем более непосредственно на отдыхе", - подчеркнула пресс-секретарь РСТ.

По оценкам туроператоров, недозагрузка отелей в Краснодарском крае в августе составляет 20-25%. В некоторых отелях края спецпредложения для семей достигают 50% на размещение детей. Продажи на осень также ниже ожидаемого.