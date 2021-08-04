На территории Краснодара выявили крупную нелегальную свалку

Между краснодарскими поселками Российским и Победителем обнаружилась крупная несанкционированная свалка – о ней в редакцию портала Юга.ру сообщили местные жители.

"Свалка находится вокруг искусственно вырытого водоема: там копали глину, потом котлован наполнился водой, и местные жители ходили туда рыбачить. Сейчас туда свозят медицинские отходы из поликлиник, строительный мусор и прочее", - рассказали они.

Свалка занимает три земельных участка, предназначенных для сельскохозяйственного использования, которые находятся в частной собственности. Через поле от свалки расположены два питомника, где выращивают ягоды и плодовые деревья.

Добраться до свалки можно по изъезженной проселочной дороге на легковом автомобиле. Издалека ее не видно – о ее наличии свидетельствуют лишь вороны, кружащие над полем.

В пресс-службе мэрии Краснодара изданию рассказали, что администрация Калининского округа и департамент городского хозяйства и ТЭК также обнаружили нелегальную свалку твердых коммунальных отходов (ТКО) и строительного мусора.

"По данному факту была подана заявка в полицию, материал зарегистрирован. Земля находится в частной собственности", - уточнили в мэрии.