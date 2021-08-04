Синхронистки Колесниченко и Ромашина завоевали "золото" Олимпиады в Токио

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина стали обладательницами золотых медалей в соревнованиях дуэтов на Олимпиаде-2020 в Токио.

Россиянки показали результат 195,9079 балла (в технической программе - 97,1079 балла, в произвольной — 98,8000 балла).

Серебряные медали достались представительницам Китая Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь (192,4499 балла). Бронзовые медали завоевали украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620 балла).

На данный момент сборная России находится на пятом месте в медальном зачете. Российские спортсмены завоевали 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград.