Грузия получит в дар от Бельгии партию вакцин против коронавируса

Бельгия передаст в дар Грузии партию вакцин от коронавируса. В МИД Бельгии отметили, что руководства страны планирует до конца года выделить четыре миллиона доз вакцины для разных стран.

Сообщается, что на первом этапе 168 тыс доз вакцины получит Украина, далее более 225 тыс доз получат Грузия, Армения и Косово.

Наименование вакцины, которая придет в Грузию не уточняется, также неизвестно количество вакцин. Также Бельгия подарит вакцины странам Африки, передает Sputnik Грузия.