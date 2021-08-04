АТОР: Турция не закроется для россиян

Ассоциация туроператоров России (АТОР) не видит никаких предпосылок для закрытия Турции, и спекуляции на эту тему безответственны, - заявила сегодня исполнительный директор организации Майя Ломидзе.

"На сегодняшний день самая "ходовая" новость в СМИ - дать намек, что Турция закроется: гарантированы миллионные просмотры, возмущения, комментарии. Однако делать такого рода сообщения со ссылкой на не очень внятные источники безответственно. Мы не видим на данный момент никаких предпосылок к тому, что страна может закрыться. Если это произойдет, официальные органы заявят об этом без всяких намеков недвусмысленно и однозначно", - сказала она.

Пока спрос на отдых в Турции не достиг уровня 2019 года и ниже на 25-30%: самое массовое на данный момент самое дешевое выездное направление не показало прорыва, а значит, пока рано говорить о полноценном восстановлении в отрасли. Возможно, если бы Турция не была закрыта с середины апреля и до конца июня, динамика была бы иной, - добавила Ломидзе.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" вице-президент АТОР Дмитрий Горин, в Турции сейчас действительно безопасно для туристов, ни Ростуризм, ни Роспотребнадзор никаких рекомендаций по турецким курортам не выпускали. "Туристические объекты, фактически, были не затронуты лесными пожарами. Пожары локализованы, борьба с огнем продолжается успешно. В этой ситуации мы не фиксируем аннуляции туров и снижения бронирований по Турции. Август – традиционно высокий, популярный сезон в Турции, и количество полетных программ в этом месяце только увеличивается. Никаких корректировок не происходит", - прежде всего сказал он.

"В период, когда только начали возникать очаги пожаров рядом с гостиницами и задымления, мы получали просьбы туристов перебронировать часть гостиниц на другие гостиницы, но это были разовые запросы. Местные власти превентивно провели временное заселение туристов на период задымления рядом с отелями, после устранения которого туристы вернулись в свои гостиницы", - добавил вице-президент АТОР.

"Доступность путешествий в Турцию высокая, цены очень конкурентоспособные, несмотря на открытие Египта и высокий туристический сезон в России. Турция из зарубежных направлений – единственное, на котором летают чартерные рейсы. По всем остальным направлениям спрос превышает предложение как раз из-за отсутствия чартерных рейсов в другие страны. Да, туристы летают и в другие страны – Грецию, Болгарию, Хорватию, на Кипр – но там нет чартеров", - перечислил Дмитрий Горин причины привлекательности отдыха в Турцию.

"В этом году у нас отличные прогнозы по туристическому потоку в Турцию – от 4 до 5 млн человек могут посетить страну. Только аэропорт Антальи в июле принял 547 тыс российских туристов. Потенциал Турции – до миллиона отдыхающих россиян в среднем в месяц. Это хорошие показатели. Конечно, из-за того, что с 15 апреля по 21 июня Турция была временно ограничена по эпидемиологическим показателям для туристических поездок, 75% туристов, собиравшихся лететь отдыхать в это время, сохранили поездки и перенесли их на более поздний срок. Сейчас же, когда мы проводим опросы, только 3% согласны поменять Турцию на другое направление", - обратил внимание он.

Напомним, ограниченное с 15 апреля по 21 июня для предотвращения завоза коронавируса сообщение с Турцией было возобновлено 22 июня в полном объеме, несмотря на это, в российских СМИ за последние недели несколько раз появлялись сообщения со ссылкой на заявления различных турецких чиновников о возможном закрытии Турции для россиян из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в нашей стране.