ЕС поможет странам Европы справиться с лесными пожарами

Евросоюз поможет Италии, Греции, Албании и Северной Македонии в тушении пожаров, охвативших различные регионы Средиземноморья и Западные Балканы. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении Европарламента.

Так, для помощи пострадавшим районам Италии из Франции отправляются два пожарных самолета, а в Грецию из Кипра для помощи в борьбе с пожарами прибудут два пожарных самолета и группа пожарных для участия в тушении с земли.

В Албанию из Чехии и Нидерландов отправятся два вертолета, они помогут местным спасательным бригадам в тушении пожаров в труднодоступных районах республики. В спасательных операциях на территории Северной Македонии, где также в ряде регионов страны бушуют пожары, будут участвовать 45 пожарных из Словении, передает ТАСС.