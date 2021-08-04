Крым установил новый антирекорд по числу умерших от коронавируса

За минувшую неделю Крым установил печальный рекорд по уровню смертности от коронавируса - за этот период скончались 73 человека, - сообщила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

"Это самый высокий показатель за весь прошедший период наблюдения за новой коронавирусной инфекцией", - рассказала она, передает РИА Новости.

Коронавирус стремительно молодеет: 20% из общего числа умерших за последнюю неделю - это лица, не достигшие 65 лет. При этом 84% обратились за медицинской помощью лишь спустя два дня после проявления симптомов болезни, - отметила Пеньковская.

Напомним, с начала пандемии в Крыму выявлено около 61 тыс заболевших коронавирусом, выздоровели 51,1 тыс из них, умерли 1793 человек.