Волонтеры будут рассказывать о плюсах вакцинации в Северной Осетии
Волонтеры-медики в Северной Осетии будут информировать местных жителей о возможностях и местах вакцинации от коронавируса, сообщили в пресс-службе Минздрава республики в среду.
"Волонтеры будут распространять информационные листовки и разъяснять актуальные вопросы для граждан", - сообщает ведомство. Уточняется, что работа будет проводиться в крупных торговых центрах.
Ранее сообщалось, что в регионе уже привились более 111 тыс человек.
Вестник Кавказа
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