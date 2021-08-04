Волонтеры будут рассказывать о плюсах вакцинации в Северной Осетии

Волонтеры-медики в Северной Осетии будут информировать местных жителей о возможностях и местах вакцинации от коронавируса, сообщили в пресс-службе Минздрава республики в среду.

"Волонтеры будут распространять информационные листовки и разъяснять актуальные вопросы для граждан", - сообщает ведомство. Уточняется, что работа будет проводиться в крупных торговых центрах.

Ранее сообщалось, что в регионе уже привились более 111 тыс человек.