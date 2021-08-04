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Узбекистан и США подписали межправдокументы о сотрудничестве в борьбе с коррупцией

Узбекистан и США подписали межправдокументы о сотрудничестве в борьбе с коррупцией

В среду, 4 августа, Узбекистан и США подписали межправительственные документы о сотрудничестве в борьбе с коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Узбекистана.

Церемония подписания состоялась в здании МИД в Ташкенте.  

Со стороны Узбекистана подпись под документом поставил глава внешнеполитического ведомства Абдулазиз Камилов, а со стороны США - посол Узбекистане Дэниел Розенблюм.

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Вестник Кавказа

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