Узбекистан и США подписали межправдокументы о сотрудничестве в борьбе с коррупцией
В среду, 4 августа, Узбекистан и США подписали межправительственные документы о сотрудничестве в борьбе с коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Узбекистана.
Церемония подписания состоялась в здании МИД в Ташкенте.
Со стороны Узбекистана подпись под документом поставил глава внешнеполитического ведомства Абдулазиз Камилов, а со стороны США - посол Узбекистане Дэниел Розенблюм.
Вестник Кавказа
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