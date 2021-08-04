Рейсовый автобус в Москве столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Сегодня днем в Москве произошло ДТП с участием городского рейсового автобуса, в котором пострадали люди, - сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Около 12.30 на Боровском шоссе произошло ДТП грузового автомобиля и автобуса, двигавшегося по маршруту №750. По предварительной информации, в автобусе пострадало восемь человек, им оказывается медицинская помощь. Причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Среди пострадавших в ДТП оказалась и беременная женщина. Детали происшествия уточняются, - говорится в сообщении.