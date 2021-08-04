Полицейские Геленджика ищут двоих коллег-вымогателей

Кубанские полицейские мобилизованы на розыск двоих оперуполномоченных из Геленджика, подозреваемых в превышении полномочий и вымогательстве, - сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по городу Геленджику краевого СКР на основании материалов, предоставленных УФСБ региона, возбуждено уголовное дело в отношении двух оперуполномоченных отдела уголовного розыска отдела МВД России по городу Геленджику, которые подозреваются в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В июле оперуполномоченные полиции на улице остановили автомобиль, в котором находились два представителя строительной компании. Один из подозреваемых открыл водительскую дверь и вывел водителя на улицу, избил его, а после применил в отношении не оказывавшего сопротивление мужчины спецсредства. Затем подозреваемые доставили обоих мужчин в отдел полиции, где в отсутствие законных оснований удерживали, вымогая денежные средства, - говорится в релизе.

Затем, угрожая мужчинам, полицейские потребовали передать им 1,7 млн рублей. Один из потерпевших передал часть денег, обналичив карту, остальное передала знакомая подозреваемых, после чего потерпевшие были отпущены и обратились в правоохранительные органы.

"В связи с тем, что подозреваемые скрылись от органов следствия, они объявлены в федеральный розыск", - говорится в сообщении СУСК по региону.