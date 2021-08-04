В Киеве задержали мужчину, захватившего здание Кабмина

Полиция обезвредила и задержала в Киеве мужчину с боевой гранатой, собиравшегося взорвать здание Кабинета Министров.

Источник в полиции отметил, что при задержании у мужчины изъяли гранату РГН - наступательную противопехотную осколочную ручную гранату ударно-дистанционного действия, передает УНИАН.

Напомним, сегодня утром в здание Кабмина Украины зашел агрессивно настроенный мужчина и заявил, что здание захвачено. Он угрожал взорвать гранату и сказал, что "живым оттуда не выйдет".