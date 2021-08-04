Ливан атаковал Израиль ракетами

Пресс-служба армии Израиля проинформировала о том, что артиллерия страны ответила на пуск трех ракет с территории Ливана.

"Три ракеты были выпущены из Ливана по территории Израиля. Две из них упали на территории Израиля, одна из них не пересекла территорию страны", - сообщает пресс-служба, добавляя, что "в ответ артиллерийские силы армии обороны Израиля открыли огонь по территории Ливана".

Напомним, что ранее сирены тревоги сработали в населенных пунктах на севере Израиля Кирьят-Шмона, Кфар-Гилади и Тель-Хай.

Руководство призвало жителей этих населенных пунктов оставаться в защищенных зонах. В свою очередь, пресс-служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что после срабатывания сирен данных о пострадавших нет.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" генеральный директор международной ассоциации "AзИз" Лев Спивак, вряд ли Израиль был атакован сегодня ливанской военной организацией "Хезболла". "Как правило, "Хезболла" таким не занимается, им это попросту не нужно. Однако в Ливане есть ряд мелких группировок, которые "Хезболла" контролирует не полностью, и чем такая группировка меньше, тем больше ей хочется себя показать. Им это нужно и для того, чтобы поднять свой имидж среди тех ливанцев, что поддерживают их идеологию, и для того, чтобы привлечь силы, финансирующие такие акции", - пояснил он.

"Израиль всегда быстро реагирует на ракетные удары из Ливана, как правило, наносит авиаудары по инфраструктурным объектам боевиков. Причем, независимо от того, кто стрелял, в итоге удары приходятся и по объектам "Хезболлы", не принимавшей в очередной ракетной атаке никакого участия. К сожалению, так это работает. При этом, как бы плохо "Хезболла" ни относилась к Израилю, практика показывает, что любая централизованная власть в Ливане, даже такая, как генсек "Хезболлы" Хасан Насралла, лучше, чем мелкие, неконтролируемые, анархические группировки", - подчеркнул Лев Спивак.

Эксперт указал, что "Хезболлы" при наличии значительных сил, нет мотивов нападать сегодня на Израиль. "У "Хезболлы" гораздо больше сил и гораздо серьезнее арсенал, чем у того же "ХАМАС", она обладает сильной и хорошо обученной регулярной армией. Израиль не раз противостоял ей и видел в реальности, на что она способна. В то же время, мы всегда давали настолько мощные ответные удары, что на каком-то этапе Насралла, видимо, понял, что атаковать Израиль нет смысла, он ничего от этого не получает. Я вижу, что сегодня "Хезболла" придерживается идеи, что мы им не друзья, но на этом все. Не здороваемся, но и не воюем, и это, наверное, лучшее из того, что возможно на сегодня", - заключил гендиректор "АзИз".