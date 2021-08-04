За участок земли в Хостинском районе Сочи просят 10 миллиардов

В конце прошлого месяца в Хостинском районе Сочи выставили на продажу участок в 190 га стоимостью 9,9 млрд рублей – объявление об этом появилось на сайте "Авито" 27 июля.

В объявлении сказано: участок находится в элитном зеленом районе, недалеко от горы Ахун и предназначен для индивидуального жилищного строительства. Его площадь составляет 189,2 га, - передает портал Юга.ру.

Журналисты портала сегодня попытались связаться с продавцом участка, но по номеру, указанному на сайте, им никто не ответил.