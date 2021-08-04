Малый подковонос обнаружен в Дагестане

Редкий вид рукокрылых был обнаружен учеными в пещере недалеко от села Аракани в Дагестане, рассказал глава Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов.

По его словам, в результате совместной экспедиции в Унцукульском, Гунибском и Хунзахском районах сотрудниками Каспийского природоохранного центра, специалистами из Томска и Дагестанского государственного университета впервые было зафиксировано обитание малого подковоноса в пещере близ села Аракани.

Учеными были исследованы две геологические штольни, три пещеры, а также проведет учет с использованием ультразвукового детектора и паутинных сетей, передает РИА Новости.